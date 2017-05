Ricardo Noir: Como equipo no le dimos tanta ayuda a Santiago Silva

El delantero argentino Ricardo Noir hizo un balance de lo que fue el semestre en Universidad Católica y aseguró que sintieron mucho la partida de Nicolás Castillo, aunque aclaró que a su reemplazante, Santiago Silva, no le ayudaron todo lo que debían como equipo.

"Nico era diferente, tenías uno o dos gol por partido. Pero por ahí nosotros no le dimos tanta ayuda al Tanque (Silva). El 'Pájaro' (Roberto Gutiérrez) tuvo altibajos también. La partida de Nico la sentimos un poco, pero creo que pasó por el equipo que no anduvo como antes y no por las individualidades", comentó a La Tercera el jugador perteneciente a los registros de Racing y a quien la UC le busca renovar el préstamo.

"Sé que empezaron las negociaciones con mi representante y Racing, es todo muy reciente. Se tienen que juntar a hablar, ver qué pretende Racing. No sé qué pasará, pero es una sensación linda saber que se están moviendo. Me sentí muy cómodo aquí, por la gente, los compañeros, el cuerpo técnico, ojalá me pueda quedar", dijo Noir.

Explicó que su permanencia en la UC "depende de las pretensiones de Racing, ellos querían venderme, pero entiendo que aflojaron un poco. Será largo. Hay que saber que esto es así. Tengo que entrenarme para lo que venga".

Noir también alabó a Marcelo Salas: "Es un gran técnico, y tuve la suerte de habérmelo cruzado. Lo he disfrutado un montón. Aprendí eso de querer ganar siempre. Lo de pensar en el arco rival queda grabado, para mi puesto me gusta", comentó antes de referirse a lo que fue el semestre.

"(Queda) Un sabor amargo por no haber clasificado en la Copa, era lo que queríamos pero somos realistas. Nos tocó un grupo más complicado. No tuvimos ningún partido para relajarnos. Creo que estuvimos a la altura, porque nadie nos pasó por arriba", explicó.

"Sufrimos algunas bajas en momentos claves. Cuando estábamos bien se lesionó (Germán) Lanaro y él ordena mucho. Después, si miras el torneo local, no terminamos tan lejos. Y si bien fuimos alternando mucho, los chicos demostraron que podían, como en el clásico. Nos quedamos sin nada, pero pelando todo", indicó.