Ricardo Noir: Me veo jugando en Racing el semestre que viene

El atacante argentino Ricardo Noir dijo que se proyecta en Racing para el próximo semestre, ante la dificultad de extender el préstamo que lo ligó a Universidad Católica.

"Todavía estoy en Chile hasta fin de mes, después volvemos a Buenos Aires y me tengo que presentar en el club", dijo en diálogo con Radio Cooperativa de Argentina.

Luego, el trasandino consideró que el millón y medio de dólares que pide el cuadro de Avellaneda para permanecer en la precordillera "es mucha plata y por un jugador de 30 años, por más que tuve momentos buenos, no creo".

"No me disgusta volver a Racing y si me quedo acá -en la UC- me gustaría, porque jugué siempre".

"Me gustaría estar en Racing, pero nadie es titular. Vamos a ver qué sucede. Creo que el 25 termina el campeonato allá y hablaré con Diego -Cocca, DT- a ver si voy a ser tenido en cuenta o no", prosiguió.

"Obviamente que me veo jugando en Racing y confío en mis condiciones", dijo Noir en el programa Esto es Racing. "Me gustaría pensar más en el arco del frente y no en el propio. Creo que ha sido así siempre", agregó.

"Por ahora no hay nada, estoy volviendo a Racing y si me voy a quedar, voy a tratar de hacer el trabajo lo mejor que pueda", finalizó.

Noir terminó su préstamo con la UC y el equipo espera renovarlo, pero desde Racing piden que adquieran su pase, por 1.500.000 dólares.