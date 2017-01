Santiago Silva: Es un capricho que no me dejen ir de Banfield

Santiago Silva habló respecto de su futuro en Banfield, el delantero uruguayo se refirió a su posible salida del club y de la delicada situación financiera que enfrenta el equipo argentino y espera por una solución.

El ariete en declaraciones a TyC dijo que "es un capricho que no me dejen ir, cuando hay 14 jugadores que hace cuatro meses que no cobramos".

El futbolista de 36 años explicó que "cada jugador determinará su situación pero hoy creemos que somos el peor plantel, económicamente hablando, del fútbol argentino".

El atacante espera que la situación del conjunto de Buenos Aires se arregle. "No hay problemas en hablar con los dirigentes. El problema es que son pocas las soluciones. Y cuando son pocas las soluciones, creerles es complicado".

Desde Argentina el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, respondió a las declaraciones que sitúan a Santiago Silva como el próximo refuerzo de Universidad Católica, expresando que "si quieren a Santiago Silva deben empezar a juntar plata" declaró a CDF.

En San Carlos de Apoquindo esperan la decisión del SIlva para incorporarlo al equipo "cruzado" de cara al inicio de la Copa Libertadores y el Torneo de Clausura, que disputarán los dirigidos por Mario Salas.