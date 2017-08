Azul Azul ratificó permanencia de Gonzalo Jara en la U

Luego de varios rumores acerca de su partida, la dirigencia de Universidad de Chile ratificó la permanencia de Gonzalo Jara en los azules.

Pablo Silva, directivo de los "laicos", confirmó que el zaguero central continuará ligado a la institución para respetar su contrato: "Gonzalo Jara ha decidido quedarse en el club y es súper importante decir que con las mismas condiciones. Estamos contentos".

A su vez, indicó que "no hay ninguna modificación" en el contrato del defensa con la U, que tiene una duración hasta fines de 2018.

Por último, Silva también aclaró que "no llegaron ofertas concretas por Gonzalo Jara, pero no tengo por qué no creerle al futbolista o a su representante", quienes señalaban que existió una oferta desde el fútbol europeo.