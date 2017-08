Christian Vilches: Con San Luis será un partido especial porque estará José Rojas

El defensor de Universidad de Chile Christian Vilches destacó que el duelo de este domingo ante San Luis de Quillota será un pleito complicado, ante un equipo agresivo, y también dijo que será especial por la presencia del ex capitán azul, José Rojas.

"Es un equipo bastante agresivo, que presiona mucho, corre bastante y estarán en su recinto. Será un partido duro y especial porque estará Pepe. Es un tremendo jugador, lo enfrenté en muchas ocasiones y tengo el mejor respeto a su persona", declaró el jugador.

Además, el ex jugador de Audax Italiano le restó importancia a que la cancha de los "canarios" sea de pasto artificial, pues "lo más probable es que nos preparemos en pasto sintético, pero sabemos que es un recinto diferente. Ya tenemos experiencia en ese tipo de canchas".

Consultado por su renovación en la U, Vilches apuntó a que "aún no lo conversamos, pero mantenerse en un equipo grande siempre es bueno, me siento a gusto y sería genial".

Por otro lado, el ex jugador de Atlético Paranaense dijo que la U peleará de igual manera por lograr el título del Transición, pese a que ya tengan asegurada la presencia en la Copa Libertadores: "El mayor premio es el título. Lógicamente no quita ningún mérito el hecho que no se pelee una Copa Libertadores. Ser campeón es el mayor premio posible".

La U visitará a los amarillos el próximo domingo a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el "Lucio Fariña" de Quillota.

El superclásico

La ANFP entregó la programación para el Superclásico ante Colo Colo, que se jugará por la quinta fecha el próximo domingo 27 de agosto a las 12:00 horas (16:00 GMT), antes del receso por las Clasificatorias a Rusia 2018.

"No he pensado si era bueno o malo, pero después de un clásico quedas desgastado por la tensión, viene bastante bien parar. Cada partido es muy importante, sumar de a tres siempre -lo es-, pero lógicamente da mayor tranquilidad para todo lo que viene después", destacó.

"Tenemos dos partidos antes, sería faltar el respeto si pensamos en el partido con Colo Colo antes de San Luis, estamos preocupados de San Luis y ya habrá tiempo para el clásico", finalizó.