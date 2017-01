Franz Schultz: Con el plantel que hay, tenemos que lograr cosas

El defensor de Universidad de Chile Franz Schultz manifestó tras el partido que el cuadro azul ganó por 1-0 ante O'Higgins, en amistoso disputado a puertas cerradas en Rancagua, que el plantel estudiantil está para dar la pelea más allá si llegan o no refuerzos.

"Lo de los refuerzos es un tema que lo ve el técnico, pero con lo que hay tenemos que lograr cosas. Este es un equipo muy bueno, porque llegamos 12 jugadores en junio y con eso la U está para pelear el campeonato, y eso lo tenemos que demostrar partido a partido", dijo Schultz en diálogo con la prensa en el Monasterio Celeste.

El jugador formado en Santiago Wanderers se refirió a la opción de que David Pizarro -quien ha estado entrenando con la U- fiche por los azules.

"Con David tuve la suerte con concentrar en Wanderers y es una gran persona y todos sabemos lo que significa, es importante. Ahora si se queda, eso depende del técnico y lo vamos a recibir como cualquier refuerzo", comentó.

Su posición en el equipo

Schultz fue consultado respecto a su posición en la cancha luego de ser utilizado de manera permanente como lateral izquierdo.

"Es un tema del técnico. Yo estoy a disposición de ellos y dependerá de ellos si juego de contención o de lateral, pero también me siento cómodo por la izquierda, porque en Wanderers ya jugué ahí y no le hago el quite a esa posición", comentó.

Respecto al partido ante los rancagüinos, Schultz comentó que "salió una práctica muy buena para ellos y nosotros. Fue un partido intenso con O'Higgins presionando y jugando bien. Nosotros lo pudimos contrarrestar y más allá de la victoria, siento que jugamos bien de cara al 5 de febrero, que es lo importante".