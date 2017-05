Guillermo Hoyos: Es una bendición representar a seis millones de hinchas

El técnico de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, apeló nuevamente a los sentimientos, ahora ya de cara al duelo decisivo ante San Luis de Quillota, y aseguró que es una bendición representar en la cancha al país que representan los seis millones de hinchas del elenco azul.

"Uno se alimenta del día a día, y acá siempre trabajamos para ganar y el objetivo final es un campeonato, pero interiormente es más profundo, porque los que representamos a un club, los que trabajan acá representan a seis millones de habitantes, y eso hace que lo vivamos de manera diferente, lo enfoquemos diferente, y lo valoremos de manera diferente", dijo Hoyos en la conferencia de prensa previa a la última fecha del Torneo de Clausura.

"Nosotros representamos a casi seis millones de personas… Hoy la U es una multitud que básicamente genera a un país. Hay estratos sociales diferentes, situaciones diferentes de vidas, hay profundidad en las vivencias diarias y eso te impulsa a emociones y hace que sean días especiales, que Dios y la Virgen te bendicen al vivir a través de un grupo de jugadores de una jerarquía enorme", añadió

El entrenador explicó que llegar a este momento se lo debe a los jugadores: "Primero, debemos agradecer al jugador por donde estamos. Después, no podemos renunciar a lo que nos llevó hasta acá, porque sería suicidio. No podemos renunciar a la humildad, a la calidad, porque se piensa que ganar mucho hace que el jugador se disperse mentalmente, pero todo lo contrario del grupo y de lo que recibí. Estoy sorprendido de cómo digieren situaciones adversas y positivas, así es que no debemos dejar de lo que somos ni apartarnos de la esencia que tiene el equipo, la esencia del club y aprovechar la bendición que tenemos en este momento, siempre con humildad", comentó.

"Es un partido importante, es verdad, pero siempre con respeto al rival y valorizando todo lo que ellos tienen", añadió Hoyos, quien volvió a las comparaciones ya realizadas para motivar a sus jugadores.

En este caso, dijo en referencia a las ausencias por suspensión, que Matías Rodríguez y el brasileño Dani Alves, de Juventus, son similares, hablando también de Gonzalo Espinoza.

"Matías Rodríguez es jugador de selección y ahí viene una comparación que tanto les gusta a ustedes: Entre Dani Alves y él no sé con quién me quedo. Y Espinoza es un 4x4, por lo que hace y por lo transmite además de su calidad futbolística. Cada jugador nos brinda diferentes situaciones, y calidades, y queda decir que los vamos a extrañar mucho, y están sufriendo porque no van a estar. Pero estamos felices también por quienes entrarán, quienes lo harán perfecto para que se manifiesten mil por mil con una libertad al error, porque eso es parte del juego. Estoy dolido por la parte humana, pero a su vez contento por quienes van a entrar", comentó.

La paridad del campeonato

Hoyos tuvo palabras también para la paridad del campeonato, algo que él ha visto con buenos ojos.

"Estoy sorprendido por la paridad que hay, por la propuesta de diferentes equipos. Es un torneo donde no es fácil ganar, donde no es fácil producir acciones continuas, porque hay permanente presión y eso hace que este fútbol sea rico en muchos aspectos. Nosotros hacemos eso, estamos en ese colectivos de equipos que juega en esa idea, y disfrutando del momento en que vivimos", comentó.

El entrenador se refirió a la eventual ansiedad que hay en el plantel, pero aseguró que muchos de los jugadores ya están acostumbrados a este tipo de situaciones.

"Muchos de los muchachos están acostumbrados a vivirlo continuamente, ya sea en selección o en clubes. Muchos de ellos han ganado copas o ligas, y hace que todos lo llevemos de la mejor forma posible. Uno lo lleva a través de apoyarse en lo que uno cree. El exceso de confianza y la inseguridad te pueden pasar la cuenta, por lo que debe haber un equilibrio y ante eso te refugias en la música, en un libro, en los amigos, en ese refugio que encuentras en la gente que te rodea, pero no hay que ser excesivo, y tratar de no pensar en jugar el partido 24 horas antes. Este momento te lo regala el equipo, y es muy lindo, pero siempre hay que tener equilibrio", señaló.

El ex DT de Bolivia se refirió a las palabras de Ronald Fuentes, quien hace unos meses evitó prometer el campeonato.

"Fueron buenas declaraciones. Nosotros no podemos prometer el título. Nosotros trabajamos y trataremos de ganar, pero entrar en las promesas no es bueno. Lo bueno es trabajo y más trabajo, y todos lo hacemos a partir de objetivos, y el objetivo principal se lo lleva solo uno y prometerlo no es bueno. Lo que se puede prometer es trabajar y hacerlo sobre objetivos y nosotros estamos a un día de un partido trascendental, pero no prometemos nada, solo trabajo", complementó Hoyos, quien no cree sentirse el salvador de la U.

"Sería soberbia sentirme el salvador y la soberbia no está en mi diccionario de vida, es una mala consejera. Creo que si los jugadores con su juego su jerarquía, su impronta, no necesitan dejar nada. Necesitas jugar, disfrutarlo y no dejar nada a cambio. No sería correcto. Hay que seguir haciendo lo de siempre", cerró.

Universidad de Chile enfrentará a San Luis este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.