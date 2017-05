Herrera: Tenemos la opción de ser campeones con nuestra gente y no debemos desaprovecharla

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera aseguró que el equipo estudiantil no puede desaprovechar la gran posibilidad que tiene de coronarse en el Torneo de Clausura, ante sus hinchas, y le restó importancia a los presuntos incentivos que puedan llegar a San Luis, próximo rival de los azules.

"Tenemos una posibilidad de ser campeones con nuestra gente, en un estadio lleno. Esta institución no la debe desaprovechar", declaró el capitán de los azules.

"San Luis es un equipo que juega muy bien, con un cuerpo técnico muy atrevido. Según los medios -Miguel Ramírez- sería el futuro técnico de Colo Colo. Es un equipo que va a venir a jugarse la vida, a arruinarnos la fiesta, y con o sin maletín, tenemos que hacer nuestra pega", complementó.

"Debe primar ir a buscar el partido y no dejar nada por hacer, y una vez terminado el partido, Dios quiera nos quedemos con la copa", argumentó para luego mostrarse despreocupado de lo que sucede en Colo Colo, que perdió su opción directa al título tras empatar con Antofagasta.

"Al comienzo del campeonato nos tenían para pelear el descenso y para muchos, Colo Colo salía campeón caminando. Esto es fútbol, suceden cosas impensadas. Si Colo Colo se farreó o no el campeonato, es problema de ellos", indicó.

En esa línea, destacó el trabajo del técnico Guillermo Hoyos, sobre quien tuvo sus dudas al comienzo del proceso: "Empezamos un trabajo nuevo con gente humilde, tenemos la primera opción de ser campeón y si mantenemos la línea de juego, nos vamos a quedar con el campeonato. Estamos en nuestra casa, con nuestra gente y tenemos la obligación de ganar".

"Me gustaría que siguiera en la U con todo su cuerpo técnico. Hoyos es una persona muy humilde que presentó dudas por su forma de trabajar, sobre todo en los más grandes, pero se ganó de forma increíble la permanencia en este club. Nos sacó del hoyo en que estuvimos el año pasado. Ahora estamos ad portas de ser campeón".

En ese sentido Herrera, que apuntó a que "todavía no ganamos nada", descartó que el cuadro estudiantil tenga en mente salir campeón para dejar segundo a Colo Colo, pues siente que si alcanzan el título les servirá para dar vuelta la página.

"Lo veo más como saliendo del hoyo en que estuvimos el semestre pasado, los que estuvimos acá no lo pasamos nada de bien. Problemas en mi caso hasta con el presidente, poder dar vuelta la página definitivamente este año con un campeonato, sería perfecto".

"Esto puede ser el principio de una U como la de 2011 y 2012. Las armas y los jugadores están. Si se mantiene la base, este equipo va a pelear todos los campeonatos que vengan y puede ser una copia de lo que se hizo el 2011", cerró, augurando un buen futuro para los "laicos".

Los presuntos incentivos a San Luis

Volviendo al tema de los presuntos incentivos a San Luis de Quillota para que derroten a la U, Herrera dijo que "me alegro que la gente de San Luis esté tan motivada. Me gustaría saber si es la misma motivación -de otros partidos- y el presidente les pone lucas cada vez que jueguen, quizás les iría mejor".

"En la guerra y en el amor todo se vale, en el fútbol es compleja la situación, cada jugador tendrá que verlo de su forma. Nunca me he preocupado de los premios, pero no me he fijado en lo que voy a recibir después de un partido. Me dedico a jugar porque me encanta esto", prosiguió.

"No sé cuánto pondrá Colo Colo esta vez, 20, 30 ó 40 millones de pesos, pero si a cada jugador les pones 2 millones más, van a dejar la vida", declaró.

La U jugará el sábado con San Luis desde las 15:00 horas (18:00 GMT) y tiene la opción de ser campeón si logra el triunfo e incluso si es que empata, siempre y cuando los "albos" caigan ante Cobresal.