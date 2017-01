Leandro Benegas: Debo mostrar que estoy a la altura para jugar en la U

El delantero de Universidad de Chile Leandro Benegas, que volvió al club tras jugar en Audax Italiano y Palestino, afirmó que necesita demostrar que está a la altura del conjunto estudiantil, desde donde fue enviado a préstamo a los clubes de colonia.

"Cuando terminó el torneo con Palestino la U decidió que volviera y debí hacerlo porque aún tengo contrato vigente. Después lo que pase tienen que pensarlo los dirigentes o los que tomaron la decisión que volviera. Hoy pienso en entrenar, dejar lo mejor en cada entrenamiento y mostrar que estoy a la altura para jugar acá", indicó.

"Algunas veces cuando estás en un club así y te toca salir, te dan explicaciones que yo no las compartía. Te hacen creer algo que realmente no pasa o no eres. Lo más importante es que tú mismo te demuestres lo que eres y de qué estás hecho", relató el argentino.

"Me tocó salir a Audax, no fue como yo quería, porque fue una salida rara, no me sentía bien. Después Palestino fue otra cosa, cambié el chip por completo, sabía que dependía de mí. Tengo que mostrar qué fue lo que me trajo en su momento de Calera a la U. Las decisiones a veces uno no las comparte, pero sabía que no era lo que pensaban algunas personas", prosiguió.

En ese escenario, Benegas señaló que ya tuvo diálogos con Guillermo Hoyos, DT de la U, y "me dio buenas impresiones sobre mí, que cuenta conmigo. Estoy contento, ojalá devolverle esa confianza. Estoy preparándome para eso. Me siento feliz de estar acá. Hoy no me asusta nada, todo lo que me tocó vivir lo he tomado para fortalecerme".

El atacante se refirió a la gran cantidad de jugadores extranjeros que hay en el plantel y señaló que "hoy pienso en entrenar, entregarme al máximo para el club. Pertenezco al club, que decidió que volviera de mi préstamo de Palestino y esa decisión queda para ellos y el cuerpo técnico".

Luego, el ariete se manifestó sobre la presencia de la U en la Copa Sudamericana: "El club merece estar jugando torneos internacionales y es muy lindo para los jugadores. Merece estar en el lote de los clubes que juegan afuera y pelean torneos locales".

También el jugador habló sobre la opción de Leonardo Valencia en el cuadro "laico": "Tengo las mejores referencias en los seis meses que compartimos. El fue importante para todo lo que jugamos, lo que fue torneo local e internacional. Estuvo en un nivel muy alto. Ojalá que si se da, va a venir muy bien, porque es un jugador que todos saben, está en la selección de Chile, y la verdad es que es un jugador importante que puede desequilibrar".

Para finalizar, Benegas indicó que "siempre trato de hablar en lo personal. Las decisiones que toman los demás, técnica o dirigencialmente, son preguntas para ellos. Yo solo hago lo mío, doy respuestas por lo que hago y eso. Las decisiones tenía que aceptarlas. No las vas a compartir, porque costó tanto llegar hasta acá".