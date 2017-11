Matías Rodríguez: El gol que más recuerdo fue ante Flamengo en Copa Libertadores

Matías Rodríguez, lateral de Universidad de Chile, fue entrevistado por el sitio web del club, debido a que el argentino es el defensa más goleador en la historia del elenco azul, llegando a 42 conquistas tras la anotada frente a Deportes Antofagasta por Copa Chile.

El jugador fue consultado sobre los goles más recordados que ha anotado, indicando que "el gol que más recuerdo fue ante Flamengo en Copa Libertadores 2010", anotación que le dio un empate 2-2 de forma agónica a los laicos en el Estadio Maracaná. A su vez, añadió que otros tantos importanes fueron "a Colo Colo y la UC".

"Cuando arranqué jugando, siendo pequeño, no era delantero, pero jugaba de 7, bien abierto por la derecha. Siempre me gustó jugar ahí, más cerca del gol. Después, con el tiempo, me fui echando más atrás", agregó.

Sobre la fórmula para seguir concretando goles, Rodríguez comentó que "en los entrenamientos tiramos centros a los delanteros, y cuando estamos casi terminando me quedo cabeceando yo, definiendo las jugadas".

Universidad de Chile enfrentará a Santiago Wanderers este sábado a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Concepción, en el marco de la final de la Copa Chile 2017.