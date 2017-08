Mauricio Pinilla cerró el tema: Johnny Herrera es el capitán

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla dijo que el capitán del equipo estudiantil siempre debe ser el portero Johnny Herrera, luego que éste se mostrase abierto a darle la jineta al ex Genoa.

"Me metió presión (ríe). El capitán es Johnny, que no venga a tirarme responsabilidades que no me corresponden y espero que ese huevón sea capitán por hartos años más", indicó el flamante ariete de los azules.

"Hemos compartido hartos camarines por hartos años. Es un gran jugador, feliz de volver a compartir con él, que sea mi capitán y que defienda con ese amor y pasión los colores que uno lleva en el corazón", añadió en La Magia Azul, en una charla en la cual reveló que prefiere ganar la Libertadores con los "laicos" a ser campeón del mundo con Chile

"Como protagonista, prefiero ganar con la U la Libertadores", apuntó el ariete ante la consulta del panel. Además, dijo que espera ganar hartos títulos con los universitarios.

"No hay ninguna oferta económica que me pueda sacar de la U. Yo no me voy más hasta que me echen. Tengo un año y medio más una opción de un año más. Quiero coronar mi carrera con un par de torneos", señaló.

"A veces pienso en lo que hubiera pasado, pero sería injusto porque le faltaría el respeto a todo lo que me dio el fútbol. Estoy agradecido totalmente, me entregó mucho y sería egoísta decir que podría haber jugado en Barcelona o Real Madrid. Soy feliz con lo que hice".

El ex jugador de Palermo narró que de su último paso por la U, donde tuvo actuaciones irregulares, "tengo recuerdos buenos, porque la gente me trató muy bien, me entregaron más de lo que entregué y lo agradezco de por vida".

"Después de que rescindí el contrato con la U no quería jugar más. Ahí mi señora me dijo 'o jugai o jugai'. Empecé a entrenar con un preparador antes de partir a Italia y empezamos otra vez", contó.

Además, Pinilla contó detalles del momento en que decidió relanzar su carrera: "Tuve una oferta de Parma, pero preferí Grosseto, empezar desde abajo. Me vino un baño de humildad y salió todo bien".

El millonario robo a su hogar

Sobre la detención de dos sujetos que participaron en el rono a su hogar, el otrora ariete de Hearts de Escocia dijo que "no guardo ningún rencor con las personas que entraron a mi casa, para mí siguen siendo personas, pero con malos hábitos".

"Los entiendo, porque quizás crecieron en un ambiente que no era idóneo para que se desarrollaran. Es difícil juzgarlos. Tengo una sensación extraña, porque me siento con el deber de tratar de ayudar estas personas, a los niños, porque he visto noticias de robos y la mayoría son niños de 13, 14 o 15 años, en mi robo hubo un niño de 17 años", recordó Pinilla.

Por último, el atacante informó que espera involucrarse en un plan junto al Gobierno para aportar en el tema social: "Les tenía un odio fatal hace un mes... pero mi corazón me dice que no puedo quedarme de brazos cruzados. Queremos trabajar con mi señora en un tema social y nos vamos a contactar con el Gobierno para dar a conocer nuestra disponibilidad".