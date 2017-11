Rodrigo Echeverría: Sería linda una final con Colo Colo, pero queremos lograr el objetivo antes

El jugador de Universidad de Chile Rodrigo Echeverría se refirió a los desafíos que tiene el club para el final de semestre, asegurando que sería lindo disputar una final ante Colo Colo en el Torneo de Transición, aunque la intención es ganar el campeonato en los tres partidos que les quedan.

"Estamos viviendo unas semanas únicas, peleando la final de la Copa Chile y el Torneo de Transición. Estamos muy preparados y tenemos jugadores de mucha calidad para afrontar esta etapa", agregó.

"Sería muy lindo jugar una final con Colo Colo, pero nuestra idea es seguir avanzando paso a paso y poder conseguir el objetivo en los partidos que quedan", añadió.

Respecto a las críticas que ha recibido el juego de los azules, apuntó que "no me preocupa porque aunque no sea un juego muy vistoso en las últimas fechas no nos han marcado goles, no creo que estemos haciendo las cosas mal. Estamos trabajando de la mejor manera, preparando el partido (ante Santiago Wanderers) a full porque es una final y vamos a salir a ganarla".

Consultado sobre el incidente de Mauricio Pinilla con un fotógrafo, apuntó que "la verdad prefiero no meterme en ese tema, creo que se está solucionando, pero si bien es cierto, si no llega a estar va a ser una baja sensible por lo que es dentro del campo de juego y lo que nos ayuda en lo defensivo y en todo, pero esperamos que esté".

"Está tranquilo, pidió las disculpas correspondientes al caso y ya se está solucionando que es lo importante. Siempre ha sido un jugador de calidad, entonces está metido en la final y en los partidos que nos quedan, no creo que se desconcentre por un problema externo", agregó.

Universidad de Chile jugará este sábado a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción la final de la Copa Chile frente a Santiago Wanderers.