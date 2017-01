Universidad de Chile rechazó oferta del fútbol mexicano por Felipe Mora

Universidad de Chile rechazó una oferta que recibió desde el fútbol mexicano por el delantero Felipe Mora, quien se quedará este semestre al mando de Guillermo Hoyos en los azules.

Tras el Consejo de Presidentes de la ANFP de este viernes, el director de Azul Azul Pablo Silva manifestó que "es verdad que llegó una oferta y Felipe, para nosotros, es muy importante. Personalmente hablé con él y está todo bien".

En cuanto a Leonardo Valencia, Silva ratificó que no harán una oferta por el volante de Palestino: "No, no. U. de Chile no hizo ni hará una oferta formal. Estamos recién evaluando el tema de los refuerzos".

Sobre los trabajos de Hoyos en la U, el directivo manifestó que "nuestro técnico lleva dos días muy fuertes de entremiento en doble turno, mañana nuevamente".

"Esperamos hablar con él durante el fin de semana, con calma. Ya pudo ver el plantel, nuestros juveniles que entrenan con el plantel profesional y esperamos ver la otra semana las posiciones y los nombres concretos. Hay muchos nombres interesantes, pero haremos esto con calma", complementó.

Finalmente, Silva dijo que la U tiene "un plantel de mucha jerarquía, que lleva con nosotros seis meses. Estamos con más calma que otros equipos".