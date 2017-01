María Inés Icaza: Tomás González no debe saber mucho de las otras disciplinas

María Inés Icaza fue elegida el viernes como presidenta de la federación opositora a la de Tomás Gonzalez, la Federación Deportiva Nacional de Gimnasia de Chile (Fedengichi). La representante talquina deberá luchar por el reconocimiento del Comité Olímpico de Chile (COCh), ante la orgánica que lidera el mejor gimnasta de la historia del país, la Federación Nacional de Gimnasia Chilena (Fenagich).

Respecto a las capacidades de Tomás González para ser mandamás de la gimnasia en Chile, Icaza manifestó que "él no debe saber mucho de las otras disciplinas, no debe tener idea que Fabián Sepúlveda (gimnasta de trampolín) no tiene recursos. No tiene esa sensibilidad en regiones", en entrevista con La Tercera.

"Quizás en una etapa posterior puede ser, pero hoy no es su momento. Y en su lista, no hay nadie que proviniera del mundo de la gimnasia en el sentido de la gestión de esta disciplina", añadió.

"Yo pienso que Neven (presidente del Comité Olímpico de Chile) hizo un flaco favor a Tomás, porque si bien le ha tocado una vida muy sola, él tiene que tener un período normal. Terminar su carrera", añadió la directiva.

Con respecto a la conformación de la lista de Tomás González, la actual vicerrectora de la Universidad de Talca dijo que "lo conversé con Neven Illic y no es sólo que no fuera compuesta de forma democrática. Es que la elección no fue, ni es, ni será como la nuestra, donde cada club vota por un cargo".

"Allí solamente existe una lista cerrada. Sin embargo, la ley dice que las elecciones deben ser por cargo y no por lista. En el fondo en la elección de Tomás, cada club tiene derecho a un sólo voto, es decir, la lista completa o nada", añadió.

En estos 90 días, el objetivo de María Inés Icaza es conformar una comisión electoral para convocar un proceso eleccionario completo. Además, busca crear un presupuesto y descentralizar la gimnasia nacional, con la intención de lograr adhesión a lo largo del país.