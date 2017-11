México y Chile reinaron en el Latinoamericano de Motocross

La lluvia y el barro se apoderaron de circuito Eltit Park de Pucón y los pilotos participantes del Campeonato Latinoamericano de Motocross FIM -categorías 85cc. y Femenino- debieron extremar todos sus recursos técnicos para sortear un complejo trazado.

En ese contexto el mexicano Gael Ruiz del Campo y la chilena Ignacia Riveros fueron los mejores, titulándose campeones continentales de 85cc. y WMX, respectivamente, del año 2017.

"Tenía que ser inteligente, no había tenido una buena clasificación porque no me pude acomodar a la pista. Hoy (domingo) el circuito estaba aún más complejo por el barro y la clave estuvo en largar en punta, tener mejor visión y eso me permitió correr tranquilo, elegir las mejores zonas y no cometer errores", comentó Ruiz del Campo, piloto de sólo 15 años.

En tanto, Riveros dio una clase de solidez mental y de conducción en la serie final femenina. La joven de 16 años tomó el liderato y supo cuidar su lugar de honor a base de un andar poderoso, defendiéndose sabiamente de los múltiples ataques de Valentina Galaz, quien se tuvo que conformar con el segundo lugar.

"No sabía que con este triunfo era la campeona, pensé que quedaba segunda en la general. Estoy emocionada y súper feliz. Son años de entrenamientos que se coronan con este título. Me gustaría agradecer a mis papás y a mi familia que se la juegan por mí. Sin ellos no hubiera sido posible", manifestó la primera chilena en ser campeona latinoamericana.

Resultados generales

85cc.

1. Gael Ruiz 47 puntos

2. Matías Pavez 43

3. Germán Bratschi 40

WMX

1. Ignacia Riveros 45 puntos

2. Valentina Galaz 44

3. Katherine Oviedo 43