Cerna y Orrego compartieron su alegría al arribar a Chile como campeones mundiales

Luego de su éxito en el Mundial Juvenil de Atletismo paralímpico en Nottwil, Suiza, los chilenos Amanda Cerna y Mauricio Orrego arribaron al país con dos oros colgados en sus cuellos.

Campeona en 200 metros T47 y plata en 100 metros T47, más el cuarto lugar en los 400 metros T47 del Mundial adulto en Londres, Cerna destacó su nivel pese a competir con una lesión de la que se recuperó hace poco.

"Con las marcas que tenía de presentación pudo haber sido mucho mejor, pero también pensándolo, vengo saliendo recién de una lesión que me tuvo parada bastante tiempo y para las competencias, entrenando fuera de Chile no se pudo hacer bien, así que de verdad me tienen súper feliz estos resultados", dijo la velocista en Todo Por el Deporte de Cooperativa.

"Fue un periodo bastante largo de preparación, ya teniendo el cuarto lugar en Londres, que fue igualado a Río 2016, con las mismas competidoras por delante para mí, fue algo súper bueno, porque quiere decir que estando lesionada aún así pude mantener el lugar que tenía", resaltó.

Para la cita en tierras helvéticas, Amanda corrió con una protesis nueva diseñada para la alta competencia, la que le permitió explotar de mejor forma su nivel, ya que desde que comenzó a competir, lo hacía con su protesis de uso diario.

"Ya con la Teletón, preguntamos si se podía crear una (prótesis) solamente para correr y se dio la oportunidad, así que este año ya pude utilizarla, ha sido de gran ayuda para mí y se han dado buenos resultados", afirmó.

Orrego, oro para el Team Chile en 1.500 metros modalidad T45-T47, también se mostró orgulloso, sobre todo porque lo "obtenido fue en tan poco tiempo" de entrenamiento.

"Llevo entrenando desde 2014, tres años, y en el mundo paralímpico desde este año. También estoy en la estapa escolar, después del colegio a entrenar, es doble labor, pero mi familia es la que me da el impulso para seguir en esto", apuntó.

Ya con hazañas en los registros del deporte nacional, ambos chilenos van por más y la próxima meta está fijada en los Juegos ParaSuramericanos de 2018 en Buenos Aires.