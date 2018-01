Enzo Amore fue despedido de la WWE tras ser acusado de violación

La WWE decidió este martes despedir a Enzo Amore, en medio del escándalo que rodea al luchador estadounidense, quien fue acusado de violar a una joven con cómplices.

"La WWE tiene tolerancia cero en todo aquello que tenga que ver con el acoso sexual o la agresión sexual. Hasta que ser resuelva esta acusación Eric Arndt (Enzo Amore) permanecerá suspendido", había informado la empresa.

Una joven denunció a Amore en Twitter, acusándolo de haberla violado en octubre con la ayuda de dos amigos del luchador. Según ella, el luchador y sus compinches estaban bajo los efectos de la droga y del alcohol.

Amore era una de las estrellas de la empresa de Vince McMahon, que actuó rápidamente. La compañía más importante de lucha libre del mundo busca llegar cada vez más a un público familiar, por lo que un hecho como este no ayuda en esa meta.

Este es el breve comunicado oficial:

La denuncia de la joven:

OKAY..it’s been long enough & I have been so so scared to share this. I was raped in mid October by the WWE Enzo Amore (also known as Eric Arden) & Tyler Grosso & TOOPOOR let it happen as accomplices. I was in a mental hospital for 45 days after it. They ARE NOT good people. pic.twitter.com/VhyG6oaDwg