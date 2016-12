Boris Garafulic: Para llegar a la meta del Dakar hay que usar la cabeza

La regularidad en los resultados de Boris Garafulic sorprende, con cinco llegadas en seis participaciones en categoría autos, el chileno es una carta con opciones para incribirse en lo alto dentro del Rally Dakar 2017.

"Trato de llevar una conducción muy equilibrada, consistente. El Dakar es una carrera demasiado larga y hay que tener la cabeza sumamente fría. Entonces, si uno no es capaz de usar la cabeza, no llega a la meta", recordó el piloto luego de obtener la posición 23° en la edición de 2016.

"Me he ganado un espacio y me siento muy cómodo. El año pasado traté de estar más arriba, pero fue una carrera dura y estoy satisfecho con el resultado que obtuve. En una de las etapas fue muy complicado porque, por momentos, hacía 60 grados dentro de los autos", agregó

En esta nueva versión, Boris renovará su sociedad con el copiloto portugués Filipe Palmeiro, luego de anotarse con dos novenos lugares en 2016, dentro del Rally de Marruecos y la Baja Polonia.

"Mi navegante estuvo al límite. Estaba casi desvanecido y no sentía las piernas. Por suerte pudimos parar a tomar el agua que nos lanzaban desde los helicópteros", relató el nacional.

De ascendencia de pilotos, Garafulic sabe que esta disputa será difícil y que un error puede liquidarlo, pero ya apunta a meterse en el top ten, porque en su visión, quien completa la carrera "no siempre es el más rápido, sino el más inteligente".

Por su lado, Palmeiro siente que "ha sido muy buena la experiencia de correr junto a Boris el Dakar. Nos entendimos muy bien dentro del auto. Nos ha gustado y por eso volvemos a estar juntos".

Revisa a continuación los datos de Boris Garafulic, quien portará el número 314 junto a Felipe Palmeiro en la categoría Autos en el Rally Dakar 2017.

Datos

- Nombre: Boris Garafulic- Fecha de nacimiento: 11/07/1963, Santiago de Chile- Profesión: Ingenerio comercial- Situación familiar: Casado, cinco hijos- Estatura y peso: 1.84 metros; 98 kilos- Hobbies: Automovilismo- Facebook: Boris garafulic Dakar

Copiloto

- Nombre: Filipe Palmeiro- Fecha de nacimiento: 11/07/1977, Portalegre, Portugal- Situación familiar: Casado- Estatura y peso: 1.74 metros; 72 kilos

Campaña en el Dakar

- 2011: Abandono en la etapa 11- 2012: Auto/ 11° lugar- 2013: Auto/ 12° lugar- 2014: Auto/ 11° lugar- 2015: Auto/ 12° lugar- 2016: Auto/ 23° lugar

Otros logros

- 2010: Participación Rally de Marruecos- 2011: Tercero en Rally de Marruecos- 2012: Cuarto en Rally de Marruecos; Tercero en el Dakar Series Desafío Litoral- 2013: Cuarto en Rally de Marruecos- 2014: Sexto en Rally de Marruecos- 2015: Quinto en Baja Portalegre 500- 2016: Noveno en Rally de Marruecos, noveno en Baja Polonia

El Vehículo

- Marca: Mini- Modelo: John Cooper Works Rally- Motor: Turbo Diesel de 6 cilindros basado en motor de la serie BMW, 2993cc.- Potencia: 340 hp/ 3250 rpm- Preparación: X-Raid- Asistencia: X-Raid- Clase: T1.2