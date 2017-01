Nani Roma: Hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar

El piloto español Nani Roma (Toyota), cuarto en la clasificación general de autos tras la primera semana de competición, dijo este domingo que él y su equipo han "hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar".

"Hemos sido constantes cada día, no hemos cometido errores, no nos hemos perdido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Pienso que hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar, y eso es no cometer errores y estar ahí cada día", dijo Roma desde La Paz, Bolivia en donde se realiza el día de descanso.

El francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) lidera con un tiempo de 14h02'58'', seguido por sus compatriotas y compañeros de equipo, Sebastien Loeb, a 1'09'', y Cyril Despres, a 4'54''. Roma está cuarto a 5'05''.

"En la tercera etapa nos quedamos sin gasolina y perdimos unos ocho minutos que ahora nos irían muy bien ,ya que estaríamos líderes. Fue un error humano, pero es lo que hay y tenemos que seguir hacia delante", comentó

Roma.

Sin embargo, sostuvo que "el Dakar es una carrera maratón" en la que "pueden pasar muchas cosas".

La carrera se reanudará el próximo lunes con la séptima etapa, que llevará a los pilotos a la ciudad de Uyuni en un recorrido de 622 kilómetros, 322 de ellos cronometrados.