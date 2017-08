Tomás de Gavardo vuelve al desierto de Atacama tras correr fecha mundial

Pese a haber disputado hace una semana el Atacama Rally por la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country con 1.960 kilómetros de recorrido durante cinco días, el juvenil Tomás de Gavardo (18 años) tomará parte del Rally de Huasco, cuarta fecha del Campeonato Nacional, que se efectuará este 26 y 27 de agosto en la Región de Atacama.

De Gavardo logró la decimoquinta posición entre 17 pilotos de primer nivel en su primera carrera con exigencias de profesionales y donde el ganador fue Pablo Quintanilla, quien llegó a 24 horas, 20 minutos y 36 segundos de Tomás.

"Fue una carrera difícil, extrema y compleja a la que me enfrenté sin miedo, pero sí con mucho respeto. Es cierto que me sacó un día de diferencia, pero eso se aumentó con las más de seis horas de penalización que recibí por andar muy fuerte en zonas de velocidad controlada. Pero me pasó por novato", explicó el hijo mayor de Carlo de Gavardo.

Sin embargo, ante la inexperiencia y a solo dos años de sumar kilómetros como piloto de rally cross country, Tomás demostró que tiene talento para las dos ruedas. "Lo importante es que cumplí con el objetivo de terminar la carrera y de conseguir el récord de ser el piloto más joven en terminar una fecha del Campeonato del Mundo", dijo.

Ahora el representante de los colores de Pisco Malpaso, KTM, Precorp, Trotamundo, Bigmoto, Unit Chile, Preuniversitario Monte Claro, KTM Bikes Chile, Motorex, Mpdecals, 24PowerSports, Seven, Scorpion Exo, Proaction, Xiaomi, Clínica Meds, Beta Boardshop, Brushdesigner, Publimetro Chile, Suda Outdoors y Spa Therapy, quiere ganarse un espacio en el podio final del Rally de Huasco que tendrá dos etapas especiales de 130 kilómetros el sábado 26 y una de 180 kms. el domingo 27.

"Voy en busca de sumar la mayor cantidad de puntos al Rally de Huasco, ya que actualmente estoy tercero en el ranking y quiero acercarme al líder. Hoy más que antes me tengo mucha confianza luego de haber corrido casi dos mil kilómetros donde pasé por buenos y malos momentos, pero esta actividad deportiva es así", afirmó Tomás de Gavardo, quien cursa el cuarto medio y que tuvo más de una caída durante la prueba, pero sin consecuencias.

Antes de partir por tierra a Copiapó con su equipo de mecánicos, Tomás visitó en la clínica Las Condes al francés Pierre Renet, quien sufrió una aparatosa caída durante el Atacama Rally que le provocó varias fracturas, dos de ellas en la columna vertebral.

"Renet está lentamente recuperándose en la clínica. Lo está pasando mal, pero no quedará parapléjico. Fui a conversar con él y a darle ánimo, porque mi papá pasó por lo mismo hace años en Egipto. Es triste estar hospitalizado y además lejos del país y de los seres queridos. Por fortuna llegó su esposa, con quien se casó hace tres semanas, y lo está acompañando", agregó Tomás sobre Pierre Renet, compañero de Pablo Quintanilla en Husqvarna, que permanecerá por tres semanas más en Chile.