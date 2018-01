Chile cayó ante Sudáfrica en la final del Seven de Punta del Este

La selección chilena de rugby seven no pudo con la experiencia de Sudáfrica y cayó por 5-21 en la final de la Copa de Oro en el Seven de Punta del Este, Uruguay.

Los "Cóndores", que sufrieron en esta definición su única derrota en el certamen, además de conformarse con el subcampeonato, sumaron 19 puntos en total y con ello tomaron ventaja en la lucha en el circuito sudamericano por los dos cupos para ir al Mundial de San Francisco.

La lucha de los chilenos continuará en el Seven de Viña del Mar, donde deberán seguir sumando puntos de clasificación para acceder a la cita mundialista que se disputará en julio próximo.

Los "Springbok", a diferencia del bajo nivel mostrado en el duelo con los nacionales este sábado, fueron de menos a más y golpearon de entrada con un try de Marco Labuschange.

Chile demoró cinco minutos en responder y recortó distancia con un try de Pedro Verscahe, dejando el tablero 5-7.

Sin embargo, en el segundo tiempo Sudáfrica aprovechó el bajón físico de los "cóndores" para liquidar el partido quedarse con la Copa de Oro.

El próximo desafío de Chile será como anfitrión en el Seven de Viña del Mar, el cual se celebrará este próximo fin de semana, entre el 12 y 14 de enero.

Tabla de posiciones del Seven de Punta del Este

1. Sudáfrica 22 puntos

2. Chile 19

3. Francia 17

4. Uruguay 15

5. Alemania 12

6. Brasil 10

7. Irlanda 8

8. Argentina 7

9. Colombia 5

10. Estados Unidos 3

11. Canadá 2

12. Paraguay 1