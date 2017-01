Chile venció a Canadá y sumó segundo triunfo en Seven de Viña del Mar

La selección chilena de rugby sumó su segundo triunfo este sábado en el Seven de Viña del Mar y dio un paso más a la segunda ronda, luego de vencer por 27-14 al combinado de Canadá.

En el choque, celebrado ante más de 3.500 espectadores en el Colegio Mackay en la "Ciudad Jardín", los "Cóndores" mantuvieron el nivel exhibido ante los colombianos en el primer turno, llegando a estar 24-0 arriba en el marcador.

No obstante, los norteamericanos trataron de repuntar y con dos try presionaron, aunque el tiempo se agotó, quedando sin para revertir la historia, a favor de los chilenos.

Por su parte, los "Pumas" de Argentina también hilvanaron otra victoria, venciendo por 25-5 a Uruguay. Estados Unidos, en tanto, logró celebrar proponinándole una ajustada derrota por 12-5 a Brasil.

Fiji, favorita del torneo, sacó a relucir su poderío y apabulló por 36-5 a Colombia.

En su tercer juego del día, Chile deberá enfrentarar a Fiji desde las 20:10 horas (23:10 GMT).

Resultados del Seven de Viña

Primer turno

Argentina 28-7 Brasil

Estados Unidos 12-14 Uruguay

Fiji 33-0 Canadá

Chile 28-0 Colombia

Segundo turno

Argentina 25-5 Uruguay

Estados Unidos 12-5 Brasil

Fiji 36-5 Colombia

Chile 27-14 Canadá

Torneo de clubes

Primer turno

Liceo RC 12-12 Universitario Mar del Plata

Old Mackayans 0-7 Stade Frances

Córdoba Athletic 33-0 Old Reds

Cobs 19-7 Universidad Católica.

Segundo turno

Liceo RC 7 -21 Sporting RC

Old Mackayans 31-5 Old Johns

Cordoba Athletic 24-10 Old Boys

Cobs 21-12 Viña RC