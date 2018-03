Armando Cooper: Es un orgullo saber que voy a ir al Mundial

El volante de Universidad de Chile, Armando Cooper, será uno de los nombres fijos en la nómina de Panamá para disputar el Mundial de Rusia 2018, según lo señaló el ayudante técnico de Hernán Darío Gómez en el combinado centroamericano, Edgar Carvajal.

El colaborador del "Bolillo", que se encuentra en nuestro país monitoreando al mediocampista azul, se refirió a la nula presencia del seleccionado "canalero" en el esquema del entrenador Guillermo Hoyos, afirmando a Al Aire Libre en Cooperativa que "si no compite, nosotros sabemos de la capacidad y de lo que nos puede dar Armando. Por eso siempre es convocado en la selección".

Sobre lo mismo, Carvajal dijo que "esperamos que de aquí a que llegue el mundial del técnico (Hoyos) lo pueda evaluar mucho más y se dé cuenta qué le puede dar Armando y ojalá pueda tener minutos para poder tenerlo con un mejor ritmo de competencia. Creo que si no pasa nada como una lesión, él va a estar en el mundial".

Al ser consultado por esto, Cooper dijo que "eso (su presencia en la nómina de Gómez para el Mundial) le da confianza a uno. El 'profe' me conoce de hace mucho tiempo y sabe lo que le puedo dar. Soy uno de los muchos jugadores de confianza de él porque siempre que ha dispuesto de mí le he dado todo y le he funcionado. Para mí es un orgullo saber que voy al Mundial pero hay que demostrar capacidad y que uno está bien, eso es lo mas importante para estar en esa nómina".

En relación a su escasez de minutos jugando en Universidad de Chile, el mediocampista panameño dijo que "el 'profe' (Hoyos) acá esta trabajando conmigo, él sabrá cuando será el momento en el que me tenga que utilizar, yo sigo trabajando. Siempre trataré de esforzarme al máximo para cuando me toque la oportunidad le pueda responder bien".