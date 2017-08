Los 10 conceptos que dejó la conferencia de Juan Antonio Pizzi

El técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, atendió a los medios luego de revelar la nómina de los jugadores internacionales para los partidos con Paraguay y Bolivia.

Revisa las reflexiones que hizo sobre los jugadores y otros temas en la conferencia realizada en la sede de la ANFP:

- Sobre el nivel Marcelo Díaz: Nos da muchas opciones futbolísticas. Confiamos mucho en sus cualidades y ojalá pueda llegar en buena forma física, para que rinda como siempre lo hace.

- La ausencia de Matías Fernández: No hablaré sobre jugadores que no fueron convocados.

- El llamado a Osvaldo "Rocky" González: Toluca juega en altura, por lo que será una gran opción para el partido con Bolivia en La Paz.

- El momento de Nicolás Castillo: Es agradable convocar a jugadores que están con rendimiento destacado.

- El nivel de la liga mexicana: No me gusta hablar sobre si es peor o mejor. Es muy competitiva, intensa y juegan muchos jugadores que son seleccionados en sus países.

- La partida de chilenos de las ligas mayores: Nunca puse en cuestionamiento a ningún futbolista por jugar en una u otra liga. No es un factor decisivo ni condiciono a los futbolistas a que juegen en determinadas ligas y equipos.

- La lesión de Alexis Sánchez: Nos dijeron que está disponible.

- Un posible llamado a Esteban Paredes y Jorge Valdivia: Buscamos las mejores alternativas para cada partido. Todos tienen posibilidades de integrarse a la selección.

- El fallo del TAS: No me preocupa un tema donde no tengo incidencia.

- La Copa Confederaciones: Quedamos contento con el nivel mostrado en el torneo. Estuvimos a la altura. Jugamos la final y eso condicionó a los jugadores en su preparación de pretemporada.

Bonus

- El trabajo de las selecciones juveniles: Nos interesa saber cómo están los jugadores que a futuro pueden llegar a la selección.