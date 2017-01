Christian Garín: Me siento capaz de seguir subiendo en el ranking

El tenista chileno Christian Garín (191° de la ATP) alcanzó este lunes su mejor ranking y es por eso que aspira a seguir escalando en el listado mundial, siendo su objetivo para este año meterse dentro de los 100 mejores del orbe.

"La verdad estoy muy contento de trabajar con Bartolomé Salva, porque aparte de ser una gran persona, es un entrenador que me da mucha confianza. Estoy seguro de que juntos vamos a llegar muy lejos. Siento que estoy haciendo las cosas bien que por fin tengo un equipo que me banca y yo los banco a ellos", dijo Garín en entrevista con El Mercurio.

"La clave para madurar es conseguir la estabilidad y para eso estoy trabajando", añadió.

"Me siento capaz de poder seguir haciendo partidos buenos, que me permitan continuar sumando puntos en el ranking este año, y llegar lo más alto posible. Me siento muy bien para hacerlo", completó.

Garín comentó la próxima serie de Copa Davis, aunque no quiso referirse a la ausencia de Víctor Estrella, número uno de los dominicanos.

"Me pone feliz poder representar a Chile una vez más en Copa Davis. Creo que tenemos una buena chance de ganar, aunque será difícil como siempre. Me sumaré al equipo en Santo Domingo", indicó.

"Las Copas Davis hay que tomarlas con seriedad, pero prefiero preocuparme de sentirme bien, no de lo que puedo controlar, así es que no creo ser el indicado para hablar de Estrella. Tenemos un equipo joven al igual que ellos", comentó.