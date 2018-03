Christian Garín y su actual etapa: Siento que es un nuevo comienzo

Christian Garín (232° de la ATP), tenista número dos de Chile, brindó una entrevista al diario La Tercera, donde analiza su actual momento, dirigido por el técnico Horacio Matta.

"A Horacio lo conozco hace mucho tiempo. Él siempre me planteaba proyectos de trabajo, de entrenamiento. La verdad es que me pareció muy bueno, pero siempre pasaba algo que impedía que pudiéramos trabajar y este año se dio todo lo correcto para estar juntos. También hicimos algunos cambios más técnicos y de raqueta. Se ha dado todo bien en ese sentido", señaló.

Sobre su salida de la Academia de Rafael Nadal, dijo que "no fue un tema complicado. Me apoyaron con mi decisión y la verdad es que no fue mucho más allá de eso. Estoy muy bien y prefiero hablar de mi presente y de mi futuro. Estoy muy contento de cómo estoy llevando las cosas y Horacio me ordena en todo sentido y me motiva a entrenar cada día más con él. También tenemos la ayuda de Larry Stefanki, muy importante para nosotros".

Consultado por si se sentía muy presionado en la academia, respondió que "siento que es un nuevo comienzo. No sé si estaba muy presionado, pero estaba exagerando cosas por inmadurez. Pero bueno, ya pasó, e intento pensar en lo que viene. Ir partido a partido y no sobrepensar las cosas".

Hablando de Stefanki, ex técnico de Marcelo Ríos y Fernando González, Garín comentó cuál es la función que cumple.

"Con Larry hablo casi todos los días y siempre antes de mis partidos me manda mensajes. Tener a Horacio y a Larry es algo que me significa mucho y me motiva a seguir cada día. Cada partido me da ganas de responderles de buena manera y haciendo las cosas correctas".

"No he hablado mucho de ellos (Ríos y González). A mí me gustaba mucho Roddick, a quien también entrenó, y yo le pregunto mucho a Larry por él, porque era alguien que me gustaba mucho ver jugar", agregó.

En cuanto a lo vivido el año pasado, temporada que no fue positiva, explicó que "cuando uno está mal consigo mismo, está todo mal. Uno se fija sólo en las cosas negativas, también me guiaba por comentarios que a veces me hacían y me caían mal. Yo estaba incómodo conmigo mismo, no valoraba lo que tenía. Ya se fue eso y ahora tengo un nuevo comienzo".

Copa Davis, Jarry y sus metas

Garín estará en el equipo de Copa Davis que enfrentará a Argentina el 6 y 7 de abril en San Juan, por la final del Grupo I de la Zona Americana.

"Es una serie complicada, en los papeles. Yo lo único que pienso ahora es ir jugando más partido a partido para poder llegar lo mejor posible. Va a ser una serie en la que vamos a tener que estar todos al cien por ciento. En Copa Davis he visto cosas que nunca me imaginaba y ojalá se pueda dar todo para que podamos ganar", expresó, junto con manifestar su agrado por jugar en arcilla indoor.

También tuvo palabras para el momento de Nicolás Jarry, el número uno nacional.

"No lo he visto jugar, pero obviamente debe estar jugando increíble y eso nos ayuda a todos. Nico Massú nos reitera que ojalá tengamos dos top 100 y seamos un equipo más competitivo, para poder llegar bien al Grupo Mundial. Ojalá que a todos nos vaya bien, que nos exijamos al máximo, para que cuando estemos en el Grupo Mundial, porque seguro en algún tiempo más vamos a estar, optemos a algo grande".

Antes de la Copa Davis, Garín indicó que "tengo que hacer el ATP University. Me lo salté dos veces y la tercera es obligación. Así que tengo que ir; voy a entrenar y jugar la qualy en Miami y después jugaré Le Gossier, aunque eso está por verse. Y ojalá después la Copa Davis".

En cuanto a sus metas dijo que "sería lo ideal subir en el ranking. No te voy a decir un número, porque puede pasar cualquier cosa. Pero me encantaría seguir una línea, seguir jugando como estoy. Más agresivo, confiando más en mi revés y en mi saque. Creo que la meta es muy personal. De momento, sólo pienso en seguir jugando; escuchando a Horacio y a Larry, que son los que me motivan cada partido para dar el máximo de mí".

Garín debutará este martes en el Challenger de Santiago, en duelo a jugarse no antes de las 19:30 horas contra el francés Mathias Bourgue (241°), duelo que podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.