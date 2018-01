Las máximas figuras del deporte celebran el Año Nuevo

Los mayores exponentes del deporte mundial celebran la llegada del 2018, un nuevo ciclo que comparten junto a sus fanáticos con saludos y reflexiones mediante redes sociales.

Revisa las publicaciones de los destacados deportistas:

Happy new year from Perth everyone, 2017 was unreal. 2018 here we come.

🎇🎆 pic.twitter.com/nFtTfNlpjQ — Roger Federer (@rogerfederer) 31 de diciembre de 2017

¡Feliz año nuevo a todos! Que este 2018 nos brinde más momentos de emoción y felicidad por qué eso al final, ¡es lo que más importa!



Happy new year everyday! May this 2018 bring us more exciting and happy moments because at the end, that's the only thing that matters! ❤️💋🎉 pic.twitter.com/Aj6mCHzFBp — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 31 de diciembre de 2017

Happy New Year to everyone from Australi! 🎆🎇 pic.twitter.com/HUgnp2XouD — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 31 de diciembre de 2017

Happy New Year 🎊 I wish everyone a healthy & exciting year 2018! 🥂 ... this is to new beginnings and the courage to follow your dreams. Sending lots of 😘🤗❤ from Perth to you and your families! Love, Angie pic.twitter.com/GohQDKSIx8 — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) 31 de diciembre de 2017

Thank you for a wonderful 4 years @adidastennis and a special hug to Claus Marten. A little bit of a sad day for me but I’m excited to see what the future holds. Happy New Year to everyone and good luck in 2018 😊 pic.twitter.com/V2UPT4QOPF — Simona Halep (@Simona_Halep) 31 de diciembre de 2017

We wish you all a healthy & happy 2018 ! pic.twitter.com/lkRA54qQpZ — Robin van Persie (@Persie_Official) 31 de diciembre de 2017

Agradecido por este año que termina y esperando con ansias seguir recorriendo este lindo camino. Feliz 2018 para todos!!!

🙌🎉🍾🥂



//



Grateful for 2017 and eager to keep following this path. Happy 2018 everyone! 🙌🎉🍾🥂 pic.twitter.com/lqX9oFXuCM — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 31 de diciembre de 2017