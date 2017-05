Marcelo Ríos se va a Estados Unidos: Me siento atacado en Chile

Marcelo Ríos se cansó. El "Chino", ex número uno del mundo del tenis, afirmó que dejará por un año nuestro país, ya que se siente "atacado" por la prensa y lo único que quiere es "estar en paz".

"Me siento atacado en este país", declaró en la revista Caras, según adelantó La Segunda, agregando que su mujer (Paula Pavic) "también está aburrida de Chile, de la vida que llevo, de las mentiras de la prensa, de que inventan cosas".

"No entraré en detalles, pero para mí todos los periodistas son la misma mierda. No hago diferencias entre los de farándula o de deporte que hablan sin saber", aseveró.

En la misma línea, aseguró que "han mentido mucho, me hicieron mucho daño cuando era chico. Desde entonces no pesco a la prensa y por eso soy el tipo pesado. Todos esos gallos por sacar una noticia son capaces de cagar a una familia".

"Quiero estar en paz un tiempo. Luego de la vasoconstricción cerebral que tuve, me dijeron que no puedo estresarme o vivir momentos tensos, por lo que me impidieron casi trabajar", esgrimió.

Según explicó, estará un año en Sarasota, Estados Unidos, ya que su hijo tiene un problema broncopulmonar. Sus empresa Marimay, en tanto, será administrada por el ex tenista desde Estados Unidos, mientras que su padre, Jorge Ríos, lo ayudará en Chile.