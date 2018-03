Ex número cinco de la ATP destacó el tenis de Nicolás Jarry

El español Tommy Robredo (170° de la ATP), destacó el nivel de juego del chileno Nicolás Jarry (61°) luego de su explosión que lo llevó a la final del ATP de Sao Paulo donde cayó ante Fabio Fognini (19°).

El campeón del Masters de Hamburgo en el 2006 y cuyo mejor ranking fue 5°, ese mismo año, dijo que el nieto de Jaime Fillol "es un grandísimo jugador. Un chico joven que proyecta muy buen futuro y en los próximos meses se verá qué tan arriba puede llegar. Pero creo que tiene mucho potencial".

Además, en La Tercera explicó su presencia en el Club Manquehue: "El torneo está muy bien organizado. Hay que felicitarlos. Hay muchos torneos en el mundo que no son ni la mitad de buenos. La aclimatación también ha sido buena. Llevo días entrenando aquí y con ganas de empezar a competir".

De igual manera dedicó palabras a Christian Garín (232°), con quien se puede cruzar en segunda ronda: "He entrenado con él. Es un jugador muy joven que prometía mucho. Hace un tiempo estuvo entrenando en España y es un jugador muy bueno. Pero primero me enfoco en primera ronda, que si no la gano no voy a jugar con nadie".

El ibérico jugará este lunes ante Pedro Sousa (119°), de Portugal, en la fase inicial del Challenger capitalino.