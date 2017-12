Novak Djokovic espera ansioso su regreso a las canchas en Abu Dhabi

El serbio Novak Djokovic espera con ansias su regreso a las canchas de tenis que se producirá en Abu Dhabi, luego de 18 meses de "altos y bajos".

En entrevista con Sport360, el ex número uno del mundo dijo que "desde hace un año y medio, paso por altos y bajos debido al problema (de codo). Hasta ahora, nunca en mi vida me había tenido que operar y nunca había tenido grandes lesiones que me hubiesen tenido de baja tanto tiempo".

"Nunca me había perdido un Grand Slam. Fue una decisión difícil de tomar, pero no podía jugar, no tenía otra opción", añadió.

Sobre su retorno dijo que "seguro que esto me habrá servido de lección para el futuro, quiero evitar tenerme que volver a encontrar con una lesión de este nivel. No ha sido fácil para mí estar tanto tiempo ausente. Tengo muchas ganas de volver a la competición".