Paul Annacone: Roger Federer puede ganar otro Grand Slam en 2017

El estadounidense Paul Annacone, ex entrenador de Roger Federer, cree que el tenista suizo, ganador de 17 títulos de Grand Slam, puede levantar otro 'grande' en este 2017.

Federer, de 35 años -cumple 36 en agosto-, volverá a competir, después de seis meses de ausencia por una lesión de rodilla, este próximo lunes en Perth (Australia), en un partido de la Copa Hopman frente al británico Dan Evans.

En una entrevista que publicó este domingo la cadena BBC, Annacone, entrenador del tenista helvético entre 2010 y 2013, aseguró que no hay "ninguna razón" por la que su ex pupilo no pueda recuperar el nivel que mostró en el pasado.

"El año pasado fue muy duro para él y, pese a todo, llegó a semifinales en Wimbledon. No hay ninguna razón por la que no pueda recuperar el nivel que tenía", explicó el estadounidense, que señaló que su mejor opción para levantar otro gran título es en el 'major' británico, donde ya ha triunfado en siete ocasiones.

"Si uno se fija en su trayectoria, sobre todo en hierba, vemos que si está en buena forma es prácticamente imposible no colocarlo entre los favoritos. Pero tiene que estar bien físicamente. Si lo hace, puede ganar un Grand Slam", apuntó.

Federer no ha jugado ningún partido desde el pasado mes de julio, cuando se lastimó la rodilla en la derrota en semifinales de Wimbledon a manos del canadiense Milos Raonic.

El tenista helvético, que ya pasó por el quirófano en febrero por una lesión de rodilla y se perdió Roland Garros por un problema de espalda, sólo disputó 28 encuentros el pasado año.

Estos seis meses "le han servido para descansar su cuerpo y regresar más fresco. Sé todo lo que ha trabajado Roger y lo profesional y meticuloso que es en su preparación", dijo Annacone, quien también entrenó al estadounidense Pete Samparas, ganador de 14 títulos de Grand Slam, y al británico Tim Henman.

"Es un desafío, pero los grandes jugadores adoran los desafíos. Creo que este año conseguirá cosas importantes porque es un gran tenista", indicó el técnico