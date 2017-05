Rafael Nadal: Ganar 10 veces en Barcelona es algo difícil

El español Rafael Nadal, 10 veces campeón del torneo ATP "Conde de Godó" de Barcelona, tras vencer al austríaco Dominic Thiem (6-4 y 6-1), aseguró que las sensaciones que tiene tras conseguir este nuevo título en la capital catalana son "difíciles de describir".

"Ganar diez veces es difícil. Esto es la suma del trabajo diario, un poco de suerte y otros aspectos", explicó en rueda de prensa después del partido.

Nadal remarcó la importancia de plasmar con un triunfo el gran nivel de juego que está mostrando esta temporada: "Me siento bien, pero conseguirlo es otra cosa".

Nadal destacó que venció a un rival de "máximo nivel" y que aspira a ganar "todos los torneos en arcilla", como el austríaco. "Thiem -de 23 años- es ya muy bueno y lleva buena dinámica para volver a acabar el año entre los ocho mejores", complementó.

El tenista español hará una pequeña pausa en su actividad antes de encarar los torneos de Madrid y Roma, previos a Roland Garros, que empieza en poco más de un mes. "Me iré al mar y desconectaré. Ahora toca estar tranquilo y disfrutar del momento", explicó.

Aunque a Madrid llegará en un buen momento, Nadal advirtió del peligro de confiarse, ya que el año pasado sufrió una lesión en la muñeca: "Iré con la tranquilidad y humildad de saber que me va bien, pero sabiendo que todo se puede torcer rápidamente. Esto es parte del deporte y de su grandeza".

Si quiere estar entre los cuatro mejores tenistas del planeta, el balear asegura que tiene que ganar en Madrid o en Roma, aunque no cree que sea imprescindible para ganar de nuevo en París. "Para ganar Roland Garros no necesito estar entre los cuatro primeros, sino jugar a mi máximo nivel independientemente del número", destacó.

Dominic Thiem: No puedo estar decepcionado por lo que hice en España

El tenista austríaco Dominic Thiem aseguró, tras perder la final ante Nadal, que no puede estar "decepcionado" por el nivel de juego que mostró en la arcilla catalana.

"En el primer set competí bien, pero no pude mantener el nivel. Rafa es Rafa. Él no cometió ningún error no forzado ni me ha regalado ningún punto", lamentó.

En ese primer set, que perdió tras cometer "un pequeño error" y ceder el servicio en el décimo juego, es donde cree que se le escapó el partido. "Siempre es importante ganar el primer set contra los grandes. Si no lo haces, luego te juegan todavía mejor", acotó.

Thiem explicó que no pudo seguir el intercambio cuando Nadal llevaba la iniciativa y aclaró que, la próxima vez que se crucen, cambiará su forma "de jugarle".

El número 9 del ránking ATP cree que tras jugar consecutivamente ante Murray, número uno del ránking ATP, y Nadal, quinto clasificado, ganó "en juego y en experiencia".

El austríaco alabó a Nadal y admitió que es el favorito para ganar en Roland Garros, que empieza en un mes. "Rafa es el mejor del mundo en tierra y probablemente ahora mismo sea el segundo mejor en el resto de superficies", sentenció.