Hyeon Chung se alzó con Next Gen ATP

El surcoreano Hyeon Chung (54° de la ATP) conquistó este sábado el título en la primera edición del ATP Next Gen Finals de Milán, al doblegar en la final al ruso Andrey Rublev con el resultado de 3-4 (5), 4-3 (2), 4-2 y 4-2.

Chung, de 21 años y sexto cabeza de serie, se coronó en el evento milanés tras protagonizar un torneo impecable, en el que ganó todos los partidos que disputó, los tres de la fase de grupos más, obviamente, la semifinal y la final de este sábado.

El surcoreano confirmó sus buenos números contra Rublev, al que ya había derrotado en el US Open para sub 18 de 2013 y en el último torneo de Winston Salem, además del partido de la fase de grupos de este Next Gen milanés.