Conocidas figuras participaron del Promotional Race en la previa del Ironman

Con conocidas figuras del deporte y la televisión, se llevó a cabo este viernes la Promotional Race, competencia previa a la carrera principal del Ironman de Pucón, a realizarse este domingo en el balneario de La Araucanía.

En la varones, la competencia fue ganada por Juan Pablo Caimi, con un registro de 38'06", seguido por Arnaldo Muñoz (39'49") y Daniel Díaz (41'46").

Mientras que en damas, la triunfadora fue Alejandra Vergara, con un crono de 44'13", escoltada por Consuelo Alcalde (44'20") y Alejandra Chamorro (44'31").

En la prueba participaron las actrices Loreto Aravena y María José Bello, y el ex futbolista Mario Lepe, quien estuvo con motivo de los 80 años del Club Deportivo de Universidad Católica.

"Hice un gran esfuerzo, pero me imagino que quienes se dedican profesionalmente a esto hacen un sacrificio grande. No estoy tan bien físicamente, y solo queda agradecer a quienes me apoyaron en este camino", dijo el ex capitán cruzado.

También participó de la prueba la bicampeona femenina del Ironman de Pucón, Valentina Carvallo, quien secundó y entrenó al joven de 23 años, Pablo Vásquez, el primer triatleta con síndrome de Down en participar en esta prueba.

"Estoy muy feliz por haber llegado a la meta", dijo Vásquez tras completar la exigente carrera e hizo un llamado a los padres a incentivar en sus hijos la práctica del deporte.

"Fue una buena experiencia para mí y me sentí bien, y feliz de poder participar. Me gustó más llegar a la meta", completó.

La carrera contempló 375 metros de nado, 10 kilómetros de ciclismo y un trote de 2,5 kilómetros.