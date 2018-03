SII definió tratamiento de "criptomonedas" dentro del mercado chileno

El Servicio de Impuestos Internos (SII) definió el tratamiento de las "criptomonedas" con fines de fiscalización y obligaciones a una moneda digital que va en incremento cada año.

Dentro de las "criptomonedas" o monedas digitales más reconocidas están el Bitcoin, el que creció en 2017 en un tres mil por ciento, alcanzando ganancias de unos 610 mil millones de dólares con más de 1.500 monedas.

Como consignó La Tercera, el SII indicó que las "criptomonedas" no se pueden considerar una moneda, por no contar con un reconocimiento legal, sino que son "activos monetarios pactados entre particulares". Tampoco son consideradas como acciones, por no representar un título de propiedad.

En el caso de las imposiciones, el SII reveló que se tiene la "obligación legal de incorporarla dentro de su baso tributaria" al contar con ingresos que deben ser declarados, tanto si están en Chile o en el extranjero.

Las "criptomonedas" no se encontraran afectas a IVA por "carecer de corporalidad". Por esto el SII indicó que "sería oportuno, conveniente, introducir algunas normas especiales" a la ley sobre economía digital.

En Chile existen empresas donde se puede comprar y vender "criptomonedas", las cuales recibirán en agosto las instrucciones para declarar en la Operación Renta del próximo año.