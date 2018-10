El ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS) afirmó en El Primer Café que el proyecto de reforma previsional del Gobierno no aumentará las pensiones de los actuales pensionados y que sólo aumentarán las de aquellos que están en el pilar solidario. El ex timonel socialista llamó a "hacer un esfuerzo" y dividir el proyecto para tramitar por separado el fortalecimiento del pilar solidario.

