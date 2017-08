La reforma de pensiones inicia su trámite legislativo

Este lunes comienza, con la entrada al Congreso de dos de los tres proyectos que firmó el pasado jueves la Presidenta Michelle Bachelet, la reforma previsional con la que el Gobierno promete elevar las pensiones en un 20 por ciento "inmediatamente".

Se trata de los proyectos que establecen el aumento del ahorro previsional (en un 5 por ciento con cargo al empleador) y el que crea el Consejo de Ahorro Colectivo; que entran al Parlamento con suma urgencia.

En este contexto, a las 10:00 horas de hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD), y su par del Trabajo, Alejandra Krauss (DC), se reúnen en Teatinos 120 con los presidentes de las comisiones de Hacienda, Constitución y Trabajo de la Cámara de Diputados, José Miguel Ortiz (DC), Fuad Chahín (PS) y Osvaldo Andrade (PS),

El diputado Fuad Chahin dijo a Cooperativa que el objetivo de la cita es "generar un cronograma de tramitación de los tres proyectos" que contempla la reforma.

"Es muy importante que podamos tener claro cuáles son los proyectos que van a tener prioridad, cuáles son los tiempos de tramitación legislativa aproximados que le vamos a dar", explicó Chahin.

"Particularmente, en mi caso, me interesa el proyecto de reforma constitucional, que crea este Consejo administrador del Pilar de Ahorro Colectivo. Creo que es muy importante poder establecer este órgano en la Constitución Política, porque tiene que tener total independencia de los gobiernos de turno", agregó el parlamentario falangista.

"Sistema perverso"

Ayer el candidato presidencial Alejandro Guillier criticó la falta de legitimidad del origen de las AFP, que nacieron en dictadura y sin discusión, declaraciones que tuvieron el respaldo del presidente de la Comisión de Trabajo, Osvaldo Andrade, quién, además, celebró que esta reforma disminuya la brecha entre hombres y mujeres.

"El sistema de pensiones está construido sobre la base de un trabajador que no existe, porque es un trabajador que está muchos años en su empleo, que no tiene lagunas, que está permanentemente mejorando su remuneración", dijo el ex timonel socialista, quien también criticó el cálculo de vida de 110 años, apuntado en la víspera por el candidato presidencial.

"La expectativa de vida real de un hombre es de 78 real, y la de una mujer 87", dijo el ex ministro, y agregó que el actual "es un sistema que está diseñado para los hombres, para el trabajador varón, no para la trabajadora mujer; entonces, es un sistema perverso desde el punto de vista de su contenido".