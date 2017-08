Álex de la Iglesia lamentó la muerte de Terele Pávez

El cineasta Álex de la Iglesia elogió hoy la trayectoria profesional y personal de su musa, la recién fallecida actriz Terele Pávez, de la que aseguró que le ha "cambiado la vida" y le ha "enseñado a vivir".

De la Iglesia acudió hoy al lugar donde se instaló la capilla ardiente de la veterana actriz, en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, para dar su último adiós a su amiga. El director contó con Terele Pávez en películas como "Las brujas de Zugarramurdi" (por la que ganó un Goya en 2014), "El día de la bestia" o "La Comunidad".

El cineasta y la actriz trabajaron juntos hasta este mismo año, 2017, cuando han estrenado su última película juntos: "El bar".

De la Iglesia quiso dejar claro, en declaraciones a los periodistas, que él no relanzó la carrera de Terele, sino "todo lo contrario", pues cuando le conoció "ya era una de las actrices más importantes de España".

"El trabajo de Terele supera muchísimo mis películas", insistió, al afirmar: "he tenido la suerte de conocer a la mujer que ha cambiado mi vida y que me ha enseñado a vivir y he aprendido muchísimo con ella, sobre todo a ser mejor persona".

Terele Pávez formaba parte de una amplia saga de artistas e interpretó el inolvidable papel de Régula en "Los santos inocentes", premiada en 1984 en el Festival de Cannes. La actriz murió este viernes a los 78 años como consecuencia de un derrame cerebral.