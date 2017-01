Amazon filtró accidentalmente el soundtrack de "Trainspotting 2"

Los fanáticos de "Trainspotting" han estado atentos a cualquier nueva información en torno a la secuela, razón por la que no pasó desapercibido que este martes la filial inglesa de Amazon revelara accidentalmente el listado de canciones que contendrá la banda sonora de la película que debutará durante este año.

Según lo que se pudo apreciar, hay varios artistas que ya figuraron entre las melodías de la película de 1996. Iggy Pop que aparece con una nueva versión de "Lust for Life" creada por la banda electrónica de big beat The Prodigy; junto con ellos figuran los también ingleses Underworld con dos canciones.

High Contrast, Wolf Alice, Frankie Goes To Hollywood, RUN-DMC, The Clash, Blondie y Queen, son otros de los artistas que también están en la OST. A lo que se suma que el trío de hip hop pop Young Fathers resalta particularmente al figurar con tres de sus canciones: "Get Up", "Only God Knows" y "Rain Or Shine".

Después de que la filtración fuera amplificada y viralizada por usuarios y medios por igual, el apartado que Amazon le dedicaba al disco fue bajado y permanece inhabilitado.

Este es el tracklist filtrado:

Esta es una muestra que The Prodigy publicó de su versión de "Lust for Life" de Iggy Pop:

#theprodigy #purefire Un vídeo publicado por The Prodigy official (@theprodigyofficial) el 2 de Dic de 2016 a la(s) 2:15 PST



Aquí se pueden revisar parte de los temas que incluirá la banda sonora de "Trainspotting 2", a excepción de "Eventually But (Spud's letter to Gail)", de Underworld y Ewen Bremner; y "Rain Or Shine", de Young Fathers, canciones que no figuran en el servicio Spotify.

Revisa el trailer de "Trainspotting 2":