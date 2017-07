Confirman producción de una nueva película de "Evangelion"

Los fanáticos de "Neon Genesis Evangelion" pueden celebrar. Cinco años tuvieron que pasar para tener novedades sobre una nueva película de la saga de animé japonés.

Este viernes (sábado, ya en Japón) los responsables de los estudios Khara compartieron una imagen con la que confirman la producción del largometraje "Evangelion 3.0 + 1.0".

Se trata de una ilustración creada por el director del proyecto "Shin Evangelion", Tatsuya Kushida, en la que una frase promocional apunta: "Después de eso, y EL FINAL. No, y ANTI".

No hay mayores explicaciones sobre el significado de la frase, pero sin duda ya tiene a los fanáticos comentando la continuación de la historia.

Hacia la parte inferior de la imagen y bajo el título, unas últimas palabras rezan: "En producción por el estudio Khara".

Este es el cuarto filme en el arco de películas conocidad como "Rebuild", esto después del estreno de "Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo", en noviembre de 2012. Esta última saga, antes de continuar la historia se perfiló como un reinicio, presentando nuevos personajes y líneas argumentales. Un movimiento que se entendió como fórmula para retener a los seguidores de la serie original de 1995, a la vez que conquistan nuevos públicos.