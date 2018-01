Toy Story 4 en marcha: Ya tiene guionista y fecha de estreno

El estudio cinematográfico Pixar contrató a la guionista Stephany Folsom para dar forma a la esperada película "Toy Stoy 4", informó este viernes The Hollywood Reporter.

Para Folsom será su primera gran película, luego de "Thor: Ragnarok" que, tras un problema, su nombre no apareció en los créditos y abandonó Marvel.

En primera instancia, Rashida Jones y Will McCormack eran los guionistas, pero Jones dejó el proyecto por "diferencias creativas y, lo que es más importante, filosóficas" con Pixar.

Los guionistas expresaron en ese entonces que Pixar "tiene una cultura en la que las mujeres y las personas de color no tienen la misma voz creativa".

De lo que se sabía, Toy Story iba a tratar del romance entre Woody y la pastorcita, quien no aparece en la tercera película, sin embargo, con el cambio de guinistas aún no se sabe si la historia seguirá así o no.

Si bien se lanzaría en junio de este año, tras todos los cambios de guionistas el estreno de la película se espera para junio del 2019.