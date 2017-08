Alicia Scherson adaptará nuevamente una novela de Roberto Bolaño

Alicia Scherson ya tiene experiencia con la adaptación de novelas de Roberto Bolaño, basta recordar cómo transformó "Una novelita lumpen" en "El Futuro", cinta protagonizada por Manuela Martelli y Rutger Hauer estrenada en 2013.

Ahora, la directora volverá a inspirarse en un texto del autor chileno fallecido en 2010, para crear su nueva película "1989", para alejarse de las perspectivas femeninas en su filmografía y sumergirse en un mundo de narrativas masculinas.

En esta oportunidad, la fuente será "El Tercer Reich", la undécima novela del reconocido escritor, concebida a fines de los ochentas, pero publicada en 2010 como el segundo título póstumo.

"La mayoría de mis películas han mostrado una visión femenina; fue un desafío sumergirme en el mundo de un hombre, uno obsesionado con los juegos de guerra", comentó Scherson a Variety.

La historia sigue a un joven alemán obsesionado con el juego de mesa "The Rise and Fall of the Third Reich", del que es campeón en su país. Cuando se va de vacaciones con su novia a Chile, comparten con una pareja argentina. Poco después hombre de esa pareja desaparece y el alemán emprende su búsqueda, conociendo a particulares personajes.

A diferencia de lo que sucede en la novela, que transcurre en España, la acción tendrá lugar en un Chile a fines de la dictadura, cuando Pinochet está al borde de entregar el poder a un gobierno democrático.

"Es un momento de gran incertidumbre, el Muro de Berlín ha caído y 1989 capta esa atmósfera, con un tono similar al de 'The Tenant' de Roman Polanski o 'Barton Fink' de los hermanos Coen", añadió en sus declaraciones.

La cineasta contará con Isabel Orellana en las labores de producción, quien es su ex alumna en la carrera de Cine de la Universidad de Chile y parte de Araucaria Cine, entidad responsable de la ópera prima del músico Alex Anwandter, "Nunca vas a estar solo".

"1989", de Alicia Scherson, como co producción entre Argentina, Alemania y Chile, formará parte de los 16 títulos que integrarán el Foro de Coproducción Europa-América Latina 2017 del Festival de San Sebastián (España), que se celebrará del 22 al 30 de septiembre. Y cuenta con un presupuesto inicial de 823 mil dólares, cifra que podria variar por la subsiuientes contrataciones internacionales.