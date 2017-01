El particular personaje que hará Patrick Stewart en película de Emoji

El icónico actor Patrick Stewart ingresó a uno de los proyectos más extraños de su carrera: "Emoji: La Película".

Según confirmó Sony, el británico será parte del elenco de voces de la cinta, donde interpretará al emoji que simula ser un excremento.

También serán parte de esta cinta el animador James Corden, el comediante TJ Miller e Ilana Glazer, entre otros.

"Emoji: La Película" estará a cargo del mismo equipo que realizó la película de "Angry Birds" y estará centrada en un emoticón que tiene la capacidad para hacer distintas expresiones faciales, pese a que solo quiere una vida normal.

La cinta se estrenará el próximo 4 de agosto.

He ain’t no 🎉💩! So excited to announce the distinguished @SirPatStew as Poop in the #EmojiMovie – in theaters August 4th! #SonyAnimationDay pic.twitter.com/JTeEhP08qI