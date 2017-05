Famoso actor porno enano se defiende de acusaciones de promover pedofilia

Hace unos días, una joven japonesa denunció que la habían engañado para entrar en la millonaria industria del cine para adultos. Kurumi Aroma afirmó que no podía salir del negocio por diversas presiones.

Ahora, otro caso genera controversia. El sitio Vice publicó una entrevista con Kohey Nishi, un joven de 24 años que padece una rara enfermedad congénita y que se ha convertido en una estrella porno en Japón.

El detalle es que mide apenas 109 centímetros, lo que lo asemeja a un niño. Según sus críticos, la imagen sexualizada de Kohey impulsa la pedofilia, ya que en muchos papeles está vestido de menor.

"Me diagnosticaron mucopolisacaridosis, una enfermedad degenerativa e incurable. Me hicieron un trasplante de médula y se detuvo el desarrollo de la dolencia. Fue como un milagro", dijo la estrella.

"No voy a crecer más. No puedo estar de pie más de cinco minutos. No puedo abrir una botella y apenas oigo por el oído izquierdo, entre otros problemas", detalló Kohey, quien es un activo usuario de redes sociales.

En la entrevista, Nishi manifestó que fue él quien propuso la idea de actuar en películas de adultos, representando la figura de un niño. Por lo mismo, no ve su trabajo como una incitación a la pedofilia. "No puedes contratar a niños de verdad, por lo que yo lleno el vacío en el mercado".

“No tengo limitaciones por mi altura. Como mencioné, no puedo permanecer de pie por mucho tiempo, lo que no me representa un problema ya que usualmente las grabaciones de vídeos porno se llevan a cabo sobre una cama. Además y esto no tiene relación alguna con mis discapacidades, me cuesta trabajo mantener una erección mientras hay decenas de personas mirándome”, contó.

Por último, Kohey aseguró que el porno no lo ha afectado en su vida amorosa. "Gracias a esto, ahora tengo más oportunidades de tener citas con chicas", remató el artista nipón, quien sigue soltero.