Festival de Cine Chileno dio el vamos a su novena versión

Una exitosa jornada se vivió la noche de este sábado en el centro de la Ciudad del Sol, lugar donde se desarrolló la ceremonia inaugural de la novena versión del Festival de Cine Chileno de Quilpué, certamen dedicado exclusivamente a la cinematografía nacional, que se realizará una vez más en la provincia de Marga Marga, hasta el próximo sábado 28 de enero.

La ceremonia que se desarrolló al interior de un domo ubicado en la plaza Eugenio Rengifo, contó con la participación del alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, junto a Alexis Sánchez y Sebastián Cartajena, director y productor general del certamen, y la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Nélida Pozo, entre otras autoridades.



"Este Festival de Cine ha tomado una fuerza y una consolidación importante dentro de nuestra región. Nosotros tenemos un énfasis como municipio, de poder trabajar la cultura y este festival tiene películas tremendamente interesantes. Así que invitar a todos a participar, es cien por ciento gratuito y yo creo que un espacio donde lo estamos haciendo, que es la plaza Eugenio Rengifo, en el frontis del municipio, significa que la gente pueda acceder fácilmente", expresó al alcalde Mauricio Viñambres tras la inauguración del certamen.



Cabe destacar que en su novena versión, el Festival de Cine Chileno de Quilpué contó con la animación de los actores Karla Melo y Koke Santa Ana, quienes junto con agradecer la oportunidad de ser parte de este importante certamen cultural, invitaron a los ciudadanos a participar de las distintas actividades que se realizarán durante toda la semana en las ciudades de Quilpué y Villa Alemana.

Reconocimiento

En su primera noche, certamen artístico estuvo marcado por el homenaje póstumo para José "Pepe" Caviedes (1947-2016), por su aporte cinematográfico nacional, exhibiéndose además su cortometraje titulado "Autogestión".



Asimismo, en el lugar se realizó la entrega de un reconocimiento a Tamara Acosta, por su trayectoria actoral en el cine, oportunidad en donde la artista nacional destacó el trabajo desplegado en la comuna para levantar este gran certamen cinematográfico.



"Este festival ya tiene un prestigio y un nombre dentro de la escena de los festivales en Chile. Creo que es sumamente importante que estas iniciativas se hagan en regiones, que no sean solamente en la capital, y me parece que este es uno de los ejemplos de un súper buen festival, con una gran programación, que lleva además nueve años, entonces creo que es una gran iniciativa. Me parece fundamental que sea la Municipalidad la que apoye firmemente este festival y solamente agradecer este reconocimiento", dijo la actriz reconocida.

Diversas muestras

Con cine documental, ficción y de animación, el foco del festival este año estará puesto en las distintas temáticas del Chile actual. Películas inspiradas en el caso de Daniel Zamudio ("Nunca vas a estar solo", de Alex Anwandter), el mediático episodio de Martín Larraín ("Aquí no ha pasado nada", de Alejandro Fernández) o la historia basada en el caso de la Jueza Atala ("Rara", de Pepa San Martín), marcarán la pauta de la novena edición del FECICH.

"Dejo a todos invitados para que conozcan el reflejo de nuestro país, a través de la mirada de los distintos realizadores, tanto emergentes como consagrados. Sin duda ha sido sumamente importante el apoyo del municipio, encabezado por el alcalde Mauricio Viñambres desde el inicio y estamos muy contentos, porque por segundo año consecutivo nos ganamos el fondo audiovisual que permite seguir dándole continuidad a un evento que es muy gratificante para la comunidad de Quilpué, quien tiene acceso a cine nacional y también para que la gente pueda disfrutar de nuestra historia e identidad", comentó Alexis Sánchez, director artístico del certamen.

"Neruda", "Alas de mar", "De vida y muerte: Testimonios de la Operación Cóndor", "Nunca vas a estar solo", y "Neruda", son sólo algunas de las películas que estarán presentes desde en el Domo FECICH, ubicado en la plaza Eugenio Rengifo de Quilpué.



En el lugar se exhibirán además las películas en competencia y se presentará por primera vez en Quilpué "El regreso del chivato" (hoy a las 12:00 horas), obra de Lumífera Producciones que combina la tecnología con el cuentacuento y la música en vivo, especialmente dedicado a toda la familia.

Toda la programación del certamen se encuentra disponible en www.fecich.cl