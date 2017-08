Cinta perdida de Raúl Ruiz abrirá FICValdivia

La cinta "La telenovela errante", la película perdida de de Raúl Ruiz, será la encargada de dar el vamos al Festival Internacional de Cine de Valdivia, FICValdivia, que se realizará entre los días 9 y 15 de octubre.

La película es un proyecto que nació en noviembre de 1990, siendo la primera producción del director después del régimen de Augusto Pinochet, pero que hasta hace un año, no había sido montada.

Originalmente, el material de la cinta quedó repartido en tres lugares distintos: en primer lugar, la Universidad de Duke (EE.UU), donde Ruiz dejó una copia de su trabajo; la Cineteca Nacional de Chile, que guardó negativos originales de la filmación; y el departamento del director en París, donde se encontró una copia del guión en perfectas condiciones.

Gracias a la iniciativa de la actriz Chamila Rodríguez y el montajista Galut Alarcón -mediante la adjudicación de fondos públicos-, la película pudo ser recuperada para comenzar el proceso de montaje, liderado por Valeria Sarmiento, viuda del cineasta.

El anuncio de "La telenovela errante" se suma al adelanto programático realizado hace un par de semanas por la organización del certamen, que tendrá las tres películas del maestro coreano Hong Sang-soo estrenadas en 2017: "On the Beach at Night Alone", "The Day After" y "Claire's Cinema".

Este año, el Festival Internacional de Cine de Valdivia se realizará entre los días 9 y 15 de octubre, la venta online de abonos para el certamen comienza a partir de la primera semana de septiembre.