"Justice League" se queda sin director debido a tragedia familiar

El director Zack Snyder anunció su salida de la película de "Justice League", debido a una tragedia familiar por la que está atravesando.

Según dijo a The Hollywood Reporter, el sucidio de su hija en marzo pasado lo impulsó a dejar el proyecto para tratar con la tragedia. Su esposa Deborah Snyder, quien era productora de la cinta, también abandonó.

"La exigencia de estre trabajo es muy intensa, te consume. En los últimos dos meses me he dado cuenta de que necesito alejarme de esta película para estar con mi familia, mis hijos y quien realmente me necesita. Todos ellos y yo estamos viviendo tiempos difíciles", dijo Snyder al medio.

Su lugar como director será tomado por Joss Whedon, quien pasará a trabajar con DC Comics, tras haber oficiado como guionista en las últimas dos entregas de "Avengers".

Pese al cambio de director, Warner Bros. confirmó que la fecha de estreno de la película se mantendrá para el próximo 17 de noviembre.

Por el momento se desconoce si Zack Snyder, también director de "El Hombre de Acero" y "Batman v Superman", regresará en el futuro al universo cinematográfico de DC Comics.