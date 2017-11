Nuevo caso: Seis mujeres denuncian a director de "X-Men" por acoso

A las recientes denuncias por acoso sexual que recayeron contra el productor Harvey Weinstein y los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman, se suman seis nuevos casos que apuntan al director de cine Brett Ratner.

Según una investigación del periódico LA Times, el director de "X-Men: The Last Stand" (2006) fue apuntado por seis actrices, entre las que se encuentran Olivia Munn, la canadiense Natasha Henstridge, Jaime Ray Newman y Katharine Towne, entre otras.

"Apareció con su panza al aire, sin pantalones, un cóctel de camarón en una mano, mientras se masturbaba furiosamente con la otra. Antes de que pudiera encontrar una escapatoria o mirar a otro lado, él ya había eyaculado", detalló Olivia Munn sobre el acoso sexual perpetrado por Ratner en el rodaje de "After the Sunset", en una época en la que la actriz comenzaba su carrera y hacía labores de asistente.

En otra oportunidad, el director de otras cintas como "Una pareja explosiva", "Dragón Rojo" y "Hercules", obligó a la actriz Natasha Henstridge a practicarle sexo oral. "Me agarró muy fuerte, me forzó físicamente a tal punto que me venció y pudo hacer lo suyo", dijo la protagonista de "Species".

Por el momento la única defensa de Brett Ratner llegó mediante una carta que envió su abogado Martin Singer. "He representado al señor Ratner por dos décadas y ninguna mujer ha hecho algún reclamo contra él por alguna mala conducta sexual o un acoso sexual", explicó.