Paz Bascuñán sacó la voz: "Nicolás es un amigo y no soy capaz de darle la espalda"

Luego de conocerse las denuncias por abuso sexual y laboral en contra del director Nicolás López, la actriz Paz Bascuñán recibió una ola de críticas debido a su silencio ante la situación de uno de sus principales colaboradores.

A un par de días de la publicación de revista Sábado, la protagonista de "Soltera Otra Vez" sacó la voz mediante un comunicado, donde aseguró que "Nicolás es un amigo y no soy capaz de darle la espalda en un momento así", aunque matizó que "es él, cómo adulto , quien se debe responsabilizar".

Bascuñán, quien ha trabajado con López en "No estoy loca" y "Sin Filtro", lamentó no haber visto "las señales de mujeres que se sentían abusadas a mi alrededor y eso me duele. He sido una persona atenta y dispuesta a ponerme al servicio de quien necesite ayuda, lo saben quienes han compartido conmigo amistad y trabajo".

"Jamás encubriría un abuso porque va completamente contra mis valores .

Sólo espero un proceso justo que investigue a fondo, para que cada persona se haga cargo de las consecuencias de sus actos", agregó.

En ese sentido, la intérprete declaró que "condeno cualquier tipo de abuso, venga de alguien cercano o de un desconocido. Solidarizo profundamente con cualquier mujer que haya sido abusada".

Parte de los cuestionamientos que recibió Bascuñán tuvieron raíz en su matrimonio con el productor Miguel Asensio, estrecho colaborador de Nicolás López en Sobras.

En abril pasado, la actriz también fue parte de la discusión cuando se conocieron las denuncias en contra del director de TV Herval Abreu, con quien trabaja en "Soltera Otra Vez".