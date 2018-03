Película de Queen adelanta su estreno pese a problemas en el rodaje

La película biográfica sobre la banda Queen adelantó su fecha de estreno y llegará a los cines con casi dos meses de adelanto, pese a los problemas que experimentó durante el rodaje.

"Bohemian Rhapsody", como fue bautizada la cinta, iba a debutar el 25 de diciembre de este año, pero ahora lo hará el 2 de noviembre.

En diciembre del año pasado y a tres semanas de finalizar las grabaciones, los estudios FOX decidieron despedir al director Bryan Singer, argumentando que el cineasta tenía "un patrón de comportamiento irrespetuoso en el set".

Días más tarde se conoció de su mala relación con los actores Rami Malek (Freddie Mercury) y Tom Hollander (manager de Queen), mientras Singer enfrentaba una acusación por haber supuestamente violado a un menor de edad en 2003.

Durante el mismo mes de diciembre se confirmó que el actor británico Dexter Fletcher se haria cargo de dirigir las escenas que aún restaban por rodar.

La biopic sobre Queen cuenta con el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor como productores.

